Independiente Santa Fe sufrió una dura derrota 1-0 en el último minuto ante Gimnasia de la Plata por la cuarta fecha de la Copa Conmebol Sudamericana, duelo en el que tras el final, el delantero Hugo Rodallega hizo una fuerte y lamentable denuncia, tras ser maltratado por los hinchas del cuadro argentino con actos racistas.

Cuando transcurría el primer tiempo del juego, hubo una trifulca entre los futbolistas, pero en medio del desencuentro en el terreno de juego, desde la tribuna algunos hinchas del equipo argentino habrían utilizado palabras con contenido racista contra los futbolistas del equipo ‘Cardenal’, así lo hizo saber Rodallega en la entrevista postpartido.

“No mejoramos como humanidad, nosotros. Es un desastre, es un desastre lo que pasa en el mundo entero. No digo que perdimos porque la gente ofende, pero es una tristeza el tema del racismo. Ya cansa que te llamen mono, que te llamen negro. Es una falta de respeto. Da tristeza”, dijo inicialmente el experimentado atacante.

“Nos pasó a todos cuando se dio el problema. Son problemas que pasan dentro de la cancha. Podemos discutir, pelear, haber expulsados. Es normal dentro de la cancha, pero ya que la gente empiece a meterse con el tema de la raza, da tristeza. No me duele que hayamos perdido porque es algo que se puede, pero me duele lo que pasa en el entorno. Nosotros en Bogotá los tratamos bien a ellos, les respetamos y ellos hoy no a nosotros, eso me deja triste”, expresó Hugo con lágrimas en los ojos.

Aquí el video con las palabras de Hugo Rodallega: