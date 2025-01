El miércoles 8 de enero de 2025 se confirmó de manera extraoficial que América de Cali concretó el fichaje de Juan Fernando Quintero. Ante esta noticia, el técnico de Racing hizo fuertes declaraciones.

Gustavo Costas se refirió al tema del jugador de la Selección Colombia, de quien mucho se había especulado por las intenciones de jugar en Colombia.

El técnico de Racing confirmó una vez más que la decisión de Juan Fernando Quintero respondía a temas familiares, en los que no quiso profundizar, pero aseguró que el club respeta.

Así mismo, dejó claro que el club debía buscar un buen acuerdo en el que también se viera beneficiado, teniendo en cuenta la inversión que se hizo en el jugador colombiano.

“Sabíamos que iba a suceder”: técnico de Racing sobre Juan Fernando Quintero

En diálogo con SportsCenter, Gustavo Costas confirmó que la salida del mediocampista procedente de la cantera de Envigado era un hecho.

“Yo con Juanfer he hablado mucho, ya sabíamos que iba a suceder esto. El tema de la familia, en el que no nos vamos a meter. Él me había explicado todo y bueno, sabíamos desde un principio que iba a suceder esto”, dijo el entrenador del equipo argentino.

Así mismo, dejó claro que el arreglo para que su equipo también se viera beneficiado económicamente era importante. Lo anterior, teniendo en cuenta la inversión que se hizo en el colombiano.

“Como todo ahora tiene que arreglar esta salida porque Racing también, es lógico, que trate de que se vaya y quede algo para el club porque Racing había invertido mucho en él”, añadió.

Pese a que la llegada del jugador de la Selección Colombia a América de Cali en ocasiones no se veía tan posible, Bolavip, con información de Germán García Grova, confirmó el 8 de enero que Racing aceptó la oferta por 2,4 millones de dólares netos por el traspaso del jugador.

Así las cosas Juanfer Quintero se convierte en futbolista de América de Cali, club con el que firmará un acuerdo por tres años.