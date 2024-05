Todo parece indicar que James Rodríguez no continuará en el fútbol de Brasil y ya estaría pensando en una nueva liga.

Este sería el particular destino de James Rodríguez, si sale de Sao Paulo

James Rodríguez no pasa por su mejor momento en Sao Paulo. Desde la llegada del nuevo entrenador, Luis Zubeldía, su futuro en el cuadro brasilero es incierto, pues al parecer no recibirá la confianza del técnico argentino. El colombiano, que poco a poco iba recobrando su nivel y por momentos había sido protagonista, no ha tenido la continuidad esperada en los últimos compromisos.

Para nadie es un secreto lo que significa James Rodríguez para el fútbol colombiano y para el balompié internacional. Su calidad no se discute, son más las polémicas por lo que pasa fuera de las canchas que dentro del terreno de juego. En los últimos años su carrera ha venido en descenso y justamente es por la irregularidad que ha presentado en los últimos clubes.

En los últimos días empezaron a surgir rumores de una posible salida de James Rodríguez de Sao Paulo. Como ha pasado en anteriores ocasiones, la falta de continuidad y otros temas derivarían en un nuevo final no tan positivo.

Si bien, el ‘10’ de la Selección Colombia buscaba seguir sumando minutos pensando en mantener un nivel apropiado y continuidad para jugar la Copa América, sus planes han venido cambiando con el paso de las fechas y ya estaría pensando en un nuevo destino, particular para muchos, pues todavía es joven y tiene mucho talento para seguir brillando.

Se habló en diferentes espacios que James podría llegar al Fútbol Colombiano, pero el salario del volante impediría su llegada. Según el Diario AS, James podría jugar la próxima temporada en la Concacaf, ya sea en la liga de México o en la de Estados Unidos.

El agente de James Rodríguez ya estaría en la labor de conseguir un nuevo equipo para el volante y su prioridad estaría en la liga mexicana y en la Major League Soccer de los Estados Unidos, ya que es estas dos ligas las ve con buenos ojos

Además, especificó los equipos en los que podría estar, Monterrey, Tigres y América en México. También en el LA Galaxy de los Estados Unidos donde han pasado varios colombianos.

Por ahora hay que esperar en los próximos días cómo se resuelve su situación en el equipo brasilero que sigue peleando por ser protagonista a nivel nacional e internacional.