“Pero me quemé, es muy blanco para poder ser ese Kevin de Bruyne”, dijo Cetré tras la pregunta, luego de ser figura en el partido por la fecha 13 de la Copa de la Liga Argentina, el fin de semana pasado, que terminó 5-0 ante Central Córdoba.

Dominante en el partido y con total influencia en cada acción de gol de su equipo, ¿Al propio estilo de Kevin De Bruyne? El mismo Cetré no esquivó la pregunta y respondió con algo de ironía, pero siendo perfecto en las comparaciones.

Además que le sirve para aprovechar el pésimo momento de Gremio, el cabeza de grupo y favorito al título, pues ya suma dos derrotas en las dos primeras salidas en el Grupo C. Es decir, que Estudiantes tiene todo el panorama para cazar el primer lugar de la zona y mostrar su jerarquía en un torneo como la Copa Libertadores, que ha podido ganar cuatro veces en la historia y lo convierte en uno de los clubes más destacados de Sudamérica.

Un golazo de Edwuin Cetré en el estadio Jorge Luis Hirschi para salvar a Estudiantes de La Plata en la Copa Libertadores. El equipo argentino comenzó perdiendo ante el complicado The Strongest de Bolivia, pero pudo remontar en el final gracias a un excelente remate del volante colombiano que hizo vibrar a los hinchas del ‘Pincha’.

