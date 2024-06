Sebastián Villa ha vuelto a ubicarse en el foco mediático por su inesperado regreso al fútbol argentino. El delantero, luego de su discreto paso por la liga búlgara, firma por Independiente Rivadavia en medio de serios conflictos legales. Ahora el presidente del club ha salido a elogiar al delantero.

Sebastián Villa es, sin duda, uno de los jugadores colombianos más polémicos de los últimos tiempos. El extremo, que fue condenado por violencia de género, regresa a Argentina tras su polémica salida del plantel de Boca Juniors.

La vuelta de Villa Argentina ha generado opiniones muy divididas en la fanaticada por los procesos legales que avanzan sobre el jugador. Sin embargo, el presidente de Independiente Rivadavia se pronunció sobre el colombiano y habló muy bien de él a términos personales.

Esto dijo sobre Sebastián Villa

En una entrevista con El Alargue de Caracol Radio, Daniel Vila aclaró que no hay nada firmado con Sebastián Villa, pero confirmó que las negociaciones están avanzadas. “No, no se puede decir eso (que ya es oficial la contratación de Villa) hasta que los papeles no estén terminados. Están muy avanzadas las negociaciones, los abogados de ambas partes están trabajando y seguramente en el transcurso de esta semana se van a terminar todos los trámites legales“.

Sebastián Villa (IMAGO / NurPhoto)

El dirigente aseguró que no hay temor en el club por las acciones legales que tomó Boca por la desvinculación unilateral del contrato, que contó luego con el visto bueno de la FIFA. “Independiente no tiene ninguna posibilidad de ser demandado por ningún motivo. Independiente ha hecho las cosas bien. Está contratando a un jugador que tiene el pase y que lo va a registrar en la Asociación del Fútbol Argentino, con lo cual Independiente no tiene ningún problema legal“.

Situación judicial

Daniel Vila no pasó por alto la situación que atraviesa su inminente fichaje con la Justicia. Vale recordar que, además de su condena de 2 años y un mes de prisión condicional por violencia de género, el delantero enfrenta una causa por presunto abuso sexual con acceso carnal.

“Por supuesto que todo tiene importancia en la vida de una persona pública como es un jugador de fútbol, tanto la vida pública como la privada. Pero también evaluamos que todo el mundo tiene derecho a una segunda oportunidad y más cuando está cumpliendo con un veredicto de la justicia, como lo está haciendo en estos días Sebastián Villa” dijo el presidente del club.

Vila, a términos personales, habló muy bien sobre el futbolista. “Eso fue lo que nos llevó a pensar su contratación. Además, después de conocerlo y ver que es una persona correcta, humilde, respetuosa… Nos impresionó muy bien por lo menos en los primeros contactos que tuvimos“.