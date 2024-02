Una vez más, James Rodríguez es protagonista de una nueva novela en el mercado de fichajes. En Sao Paulo, esperaban contar con su presencia en la Supercopa de Brasil. Tras varias semanas de entrenamiento apartado de la plantilla, el objetivo era que él pudiera ser convocado para el duelo contra Palmeiras. Al final, ni siquiera viajó con el equipo y aumentan las versiones de una mala actitud por parte del colombiano.

Aunque el equipo logró vencer a Palmeiras y se quedó con el primer título oficial en Brasil para 2024, el tema principal de conversación para la prensa fue la ausencia de James Rodríguez. El ’19’ fue el único jugador de toda la plantilla que se ausentó de este compromiso. Tal acto habría disgustado a la dirigencia, que ya lanzó los primeros dardos contra la estrella de la Selección Colombia.

Sao Paulo analiza rescindir el contrato de James Rodríguez

Como mencionamos anteriormente, el plan de Sao Paulo era contar con James Rodríguez para la Supercopa ante Palmeiras. Según el DT, Thiago Carpini, el colombiano sí fue convocado para el viaje a Belo Horizonte, pero el jugador tomó la decisión de no asistir. El estratega no quiso aumentar la polémica y zanjó el tema asegurando que lo mejor era que permaneciera en casa.

Sin embargo, la Directiva de Sao Paulo no tuvo tanta condescendencia con el cafetero. El Director Deportivo del club fue sin filtro contra el jugador: “El fútbol brasileño es más intenso y no supo adaptarse. Es un jugador de otra estantería. Como no juega, no está satisfecho“.

Ante este panorama complicado, se ha informado desde Brasil que James tendrá una reunión de urgencia con los directivos de Sao Paulo en las próximas horas, a más tardar los próximos días. Según parece, negociarán con el jugador la rescisión de su contrato. Su ausencia en Belo Horizonte cayó demasiado mal y no quieren contar más con él para 2024.

¿Presiona su salida para regresar a Europa?

A todo esta novela que vive James Rodríguez en Brasil con Sao Paulo, hay que añadir las versiones que vinculan al ’10’ con un retorno a Europa. Desde Turquía continúan informando con vehemencia que Besiktas ya tiene un acuerdo para fichar al astro cafetero. De hecho, aseguran que el colombiano firmará un contrato por un año y medio.

Cabe aclarar que tal información carece de veracidad, hasta el momento. El propio Presidente del Besiktas se pronunció al respecto y desconoció por completo que su gestión adelante la contratación de Rodríguez.