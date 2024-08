Una vez más llega un nuevo capítulo que demuestra por qué el fútbol es mucho más que un deporte. En esta ocasión, James Rodríguez fue el protagonista de la historia con un mensaje que le escribió a un entrenador y una reacción que llegó a más de 8.000 reproducciones en YouTube.

James llegó a la Copa América 2024 en medio de una difícil situación en Sao Paulo, ya que el entrenador Luis Zubeldía solo le había dado cinco minutos de juego. Sin embargo, demostró que, cuando un técnico le da confianza, todavía puede ser uno de los jugadores más desequilibrantes de un torneo continental.

Así pasó con el otro protagonista de esta historia. Luego de lograr el ascenso con Envigado a la Liga Colombiana, James Rodríguez llegó a Banfield en enero del 2008 y registró diez goles, siete asistencias, 51 partidos y el título del Torneo Apertura 2009 de la Liga Argentina. Julio César Falcioni no dudó y le dio la confianza al jugador colombiano que terminaría siendo el goleador del Mundial de Brasil 2014.

“Siento que en la selección está muy bien acompañado y se siente muy cómodo y seguro. Sabe que es una pieza importante, tiene que saberlo en cada equipo que juega y hay que hacérselo sentir, la gran virtud de Lorenzo al mando de la selección es hacerlo sentir cómodo y seguro, y desde ese lugar podemos ver al mejor James”, le dijo Falcioni al Diario AS en Julio de 2024.

James hizo 10 goles con Banfield. (Foto: X / @CAB_oficial)

Julio Falcioni le concedió una entrevista al portal Infobae y luego de confesar que “en 2017 fui a una operación para sacarme unos nódulos porque tenía una disfonía crónica y en la sala de operaciones descubren cáncer. Fui para hacer una operación de una hora u hora y media; y tardé 13 horas en cirugía porque hubo algunos inconvenientes”, el entrenador argentino reveló el gran gesto que tuvo James Rodríguez.

James le escribió a un DT y la reacción llegó a más de 8.000 vistas

El 12 de mayo de 2021 falleció Palka Ada Adela, esposa de Julio Falcioni, y uno de los mensajes que sorprendió al entrenador argentino fue revelado en la entrevista que llegó a más de 8.000 vistas en YouTube. “Por ejemplo de James Rodríguez que se me escribió cuando falleció mi mujer. No lo había visto más a él después de que se fue de Banfield. No había tenido más comunicación y se enteró y me mandó un lindo mensaje“, afirmó el DT.

La única oferta que tendría James Rodríguez para definir su nuevo equipo

La agencia AFP informó el 5 de agosto que James y Sao Paulo firmaron para acabar el contrato del jugador colombiano. Entre la prima de fichaje y bonos pactados, Rodríguez habría dejado de ganar 20 millones de reales, más de $3.5 millones de dólares. A esta información, el periodista Felipe Sierra le agregó que la única oferta que habría llegado por el ’10’ colombiano viene de un equipo español. ¿Celta de Vigo o Rayo Vallecano?

Encuesta ¿Cuántos goles hizo James Rodríguez en Banfield? ¿Cuántos goles hizo James Rodríguez en Banfield? YA VOTARON 0 PERSONAS

Video: La entrevista a Falcioni en donde habló de James