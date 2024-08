James Rodríguez se eligió como uno de los dos mejores jugadores colombianos de la historia y Faustino 'El Tino' Asprilla no dudó en responderle.

Una vez más, se encendió la polémica sobre los mejores jugadores colombianos de la historia. A la hora de escoger, James Rodríguez se eligió junto a Radamel Falcao como los dos futbolistas más destacados de todos lo tiempos en Colombia. Estas palabras llegaron a los oídos de Faustino ‘El Tino’ Asprilla, quién no dudó en responderle al ’10’ colombiano.

¡A los hechos! James estuvo en Twitch con el streamer ‘Pelicanger’, le preguntaron si Falcao García estaba entre los mejores jugadores en la historia de Colombia y en la respuesta empezó a dar de qué hablar. “Está conmigo ahí”, afirmó Rodríguez antes de descartar a Carlos Valderrama.

“Mucha gente dice que Falcao, mucha gente dice ‘El Pibe’, mucha gente dice yo, pero me considero que estoy ahí en el Top-2. Sí, seguro”, afirmó James Rodríguez y ‘Pelicanger’ le preguntó: “¿Quién será el Top-1, ‘El Pibe’?”. Ahí apareció un contundente “no” del actual capitán de la Selección Colombia. Entonces… ¿A quién eligió?

El nombre de Radamel Falcao García apareció en escena y James lo aprobó: “Entre Falca y yo. Lo que pasa es con Falca somos hermanos”. ¡Boom! Estalló una nueva polémica deportiva y la vieja guardia de la selección colombiana salió al frente con firmes mensajes por parte de Faustino Asprilla y Víctor Hugo Aristizábal.

James y Falcao en el Mundial de Rusia 2018. (Foto: Imago)

‘El Tino’ Asprilla, ahora panelista de los programas de ESPN Colombia, empezó a responderle a James Rodríguez diciendo que “lo que pasa es que la historia del fútbol colombiano es muy grande” y cuando lo presionaron para que dijera el nombre del mejor jugador en la historia de Colombia sorprendió diciendo que era “Willington Ortiz”. Lo más picante del mensaje para el ’10’ de la Tricolor estaba por llegar.

Asprilla le responde a James por decir que es uno de los mejores colombianos de la historia

“A mí eso no me trasnocha. Cada quien fue muy bueno en su época porque hay que ver si James hubiera jugado en la época de nosotros. Le digo una cosa, si le costó por ejemplo al señor Víctor Aristizábal que lo vendieran que era el goleador, porque si usted retrocede el tiempo solamente iban tres jugadores sudamericanos (extranjeros) por equipo, y siempre por encima de nosotros estaban los brasileños, argentinos y uruguayos. Entonces, muchos jugadores colombianos hubieran ido a jugar a Europa en esta época, pero fácil. Eso cambió. Entonces, considero que lo que hice en mi carrera fue muy importante para mí, para mi familia y para los que me vieron jugar“, fue la respuesta de Faustino Asprilla en el programa ESPN F360 ante las declaraciones de Rodríguez.

Aristizábal tiene a James como cuarto entre los colombianos que mejor jugaron en la historia

Luego de aclarar que, si se trata del jugador más importante de la historia en cuanto a lograr cosas James Rodríguez y Falcao García están ahí en los dos primeros lugares, Víctor Hugo Aristizábal dio su Top-5 de los los futbolistas colombianos que mejor jugaron al fútbol de todos los tiempos. “Para mí, el primero es Faustino (Asprilla) y no le gana nadie. El segundo ‘El Pibe’, el tercero Freddy Rincón, el cuarto James y el quinto Falcao. Esos son mis cinco”, afirmó el exdelantero colombiano.