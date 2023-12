James Rodríguez cerró un buen año 2023 para él, después de tener un rendimiento destacado con la Selección Colombia, realizando grandes presentaciones en los partidos de las Eliminatorias, en donde salió figura en varios partidos, nivel que sorprendió a muchos, pero que generó buenos comentarios por parte de los hinchas y el entrenador Néstor Lorenzo.

El volante colombiano ha sido blanco de muchos cuestionamientos a lo largo de su carrera deportiva, especialmente en los últimos años, en donde las constantes lesiones y la poca estabilidad que ha tenido, han sido una contante del volante, por lo que el jugador ha tratado de alejarse de los comentarios negativos hacia él.

Pues James habló en una entrevista para Globo Esporte de Brasil sobre sus gustos personales, en lo que fue un corto, pero entretenido video, en el que contó tres cosas que pocas personas saben de él, como lo es su gusto por el café, también lo fanático que es por otros deportes como la NBA, Fórmula 1, entre otros.

“Asisto a muchos juegos de basquetbol, NBA… Me gusta mucho Jimmy Butler, Kevin Durant y James Harden… me gustan los carros, los amo; antiguos, nuevos, rápidos. La Fórmula 1 me gusta, también. Me gusta todo: Fórmula 1, basquetbol, béisbol, NFL”, confesó inicialmente, hablando en su buen portugués.

La confesión de James sobre el fútbol

En medio de las revelaciones sobre sus gustos, el ’10’ de la Selección Colombia contó, en medio de risas, que no les gusta mucho ver fútbol, respuesta que sorprendió mucho a sus seguidores, aunque algunos lo interpretaron como una broma por parte del mediocampista, mientras que otros aprovecharon para seguir cuestionándolo.

¿Qué pasará con James Rodríguez para el 2024?

El volante colombiano tiene contrato vigente con São Paulo de Brasil, aunque aún no tendría definido si seguirá en el club para el próximo año, debido a que en algunas declaraciones dejó la puerta abierta para una salida, aunque los hinchas han pedido por su continuidad, de igual manera, el entrenador Dorival Junior indicó que su intención es que James siga y espera que así sea.

