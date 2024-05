La aventura de James Rodríguez en el fútbol brasileño estaría llegando a su fin. Tras un año en el São Paulo, donde no ha logrado consolidarse como titular, el colombiano estaría buscando nuevos horizontes a partir de julio de 2024.

James Rodríguez llegó al São Paulo en julio de 2023 con la esperanza de tener un gran impacto en el fútbol brasileño. Sin embargo, las cosas no han salido como se esperaba. El jugador ha tenido que lidiar con tres cambios de entrenador y la falta de oportunidades para ser titular.

Con la llegada del nuevo técnico, Luis Zubeldía, quien ha implementado un estilo de juego que exige mayor intensidad, las posibilidades de James de ver minutos se han reducido aún más. Esto, sumado a la falta a las lesiones que ha sufrido, ha precipitado su posible salida del club.

James Rodríguez sale del Sao Paulo

De acuerdo a la información suministrada por el periodista brasileño Jorge Nicola, el colombiano saldría del equipo brasileño en julio de 2024. Hasta ahora, según las estadísticas, James ha disputado 18 partidos con la camiseta del São Paulo, siendo su tercera marca más baja disputando partidos con un equipo, por detrás del Al Rayyan y el Real Madrid.

En su paso por el São Paulo, James ha marcado un solo gol y ha sufrido dos lesiones que lo han alejado de las canchas en varias ocasiones. A pesar de algunos momentos de buen fútbol, el jugador no ha logrado ganarse la confianza de los entrenadores.

Sao Paulo con nuevo técnico

El São Paulo parece estar en el camino correcto bajo la dirección de Zubeldía. Tras un empate 0-0 contra Palmeiras, el equipo logró una victoria por 3-1 contra Águia de Marabá. El técnico argentino ha mostrado un buen trabajo táctico y ha logrado sacar lo mejor de sus jugadores.

El futuro de James

Si James Rodríguez sale del São Paulo, deberá trabajar en la búsqueda de un nuevo equipo donde pueda volver a ser protagonista. Se le ha relacionado con equipos del FPC, pero sin nada confirmado aún. Con 32 años, el jugador aún tiene mucho fútbol por delante y espera encontrar un club donde pueda demostrar su talento y volver a ser feliz dentro y fuera de la cancha.

Es probable que James permanezca en Sudamérica, sobre todo sabiendo que falta muy poco para que comience la Copa América 2024 en Estados Unidos. El colombiano necesita minutos para mantenerse en forma y eso es algo que no está teniendo.