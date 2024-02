Juan Carlos Osorio inicia con una nueva etapa en su carrera en el fútbol brasileño al mando de Athletico Paranaense. El DT colombiano ha vuelto a ubicarse en el centro de la polémica por sus conductas. En esta ocasión, el entrenador está siendo señalado por sus polémicos gestos contra los hinchas de Coritiba.

El entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio empieza a ser blanco de críticas en el fútbol brasileño. El DT de Athletico Paranaense ha sido acompañado por los resultados en este inicio de ciclo, pero nuevamente ha sido cuestionado por sus reacciones desde el banquillo.

La carrera de Osorio ha estado plagada de momentos polémicos. Desde el día que golpeó en el brazo a un árbitro siendo DT de Atlético Nacional, hasta el pisotón que le dio a un futbolista de Independiente Medellín siendo entrenador de América de Cali en la Copa Sudamericana.

Ahora, se suma un nuevo capítulo polémico en el registro del entrenador. Athletico Paranaense visitó a Curitiba este domingo 19 de febrero en el Couto Pereira y se llevaron un punto a casa luego del empate a un gol. Sin embargo, el colombiano se llevó los reflectores tras el partido.

¿Provocación de Juan Carlos Osorio?

Sobre la media hora de partido, los hinchas locales empezaron a insultar al entrenador de Paranaense. Lo sorpresivo de la situación fue la reacción de Osorio. El DT volteó a hacia las gradas y lanzó besos a la fanaticada de Curitiba, lo que para muchos fue un acto de provocación.

A partir de ese momento, el ambiente en el Couto Pereira se tornó cada vez más tenso. El árbitro, al percatarse de lo que ocurría, decidió mostrar la tarjeta amarilla al entrenador del cuadro visitante. Por suerte, la situación se fue apagando con el paso de los minutos.

Juan Carlos Osorio se refirió a lo ocurrido en la conferencia de prensa. “Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insulto? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo salir mañana“.

