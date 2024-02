Esto no es nuevo y Globo Esporte parece ‘dar en el blanco’. Destaca el estilo de juego por el que se inclina Juan Carlos Osorio , que lo ha llenado de éxito durante su carrera. Al técnico colombiano Le gusta rotar, cambiar el módulo táctico, de esquemas e intercambia de posición a los jugadores, siempre trata de innovar desde su funcionamiento con una mentalidad ganadora.

“Definitivamente, Juan Carlos Osorio no es un amante de lo trivial. Tras un mes al frente del Athletico, el técnico ya lo ha dejado claro: las formaciones y alineaciones cambian según las necesidades y particularidades de cada partido. Además de intercambiar piezas, ha invertido en improvisaciones, con jugadores actuando en nuevos roles, dice Globo sobre el modo de juego de Juan Carlos Osorio.

Es decir, han sido unas semanas agitadas en el fútbol brasileño para Juan Carlos Osorio. El ‘Míster’ mantiene los buenos resultados en Athletico Paranense, pero las críticas no dan espera. Nada más, el medio más reconocido de Brasil, Globo Esporte, ya comenzó a analizar el complejo modelo de juego que usa el entrenador colombiano. La conclusión es que su modo trabajo sería muy confuso.

