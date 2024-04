Lamentablemente el jugador colombiano no estará en el once titular ante Fortaleza para el primer partido de la liga.

El inicio del Brasileirao para James Rodríguez y los fanáticos colombianos no fue el esperado. El jugador cafetero no estará presente en el once titular del Sao Paulo en su primer partido del torneo, ante el Fortaleza, decisión técnica del entrenador Rogerio Ceni para “dejarlo descansar”.

Esta noticia generó cierta preocupación entre los seguidores del jugador, quienes se preguntan si las constantes molestias físicas y la edad (32 años) están afectando su rendimiento y oportunidades en el club. Si bien algunos ven la suplencia como un indicio de falta de confianza por parte del técnico, otros la interpretan como una medida preventiva para cuidar al jugador y tenerlo fresco para partidos más importantes.

Sin embargo, la ausencia de James en el once inicial no significa que no tenga oportunidades de jugar. El propio Thiago Carpini ha asegurado que el colombiano tendrá minutos en el campeonato, y que su experiencia y calidad serán importantes para el equipo a lo largo de la temporada.

James en el equipo

En la reciente victoria de Copa Libertadores de América sobre Cobresal 2-0, el colombiano fue parte fundamental para ganar ese partido. Jugar de local ayudo bastante, James ayudo y ataco en varias ocasiones. El espíritu del equipo se levantó bastante gracias a esa victoria.

Además, el calendario del Sao Paulo en el Brasileirao le da al jugador la posibilidad de tener una buena cantidad de minutos en los próximos partidos. El equipo paulista no tiene compromisos internacionales hasta el 25 de abril, por lo que Carpini podrá rotar la plantilla y darle descanso a algunos jugadores.

El objetivo

Es importante recordar que el objetivo principal de James Rodríguez para este año es llegar en óptimas condiciones a las eliminatorias para el Mundial de 2026 con la Selección Colombia. Para ello, necesita acumular minutos de juego y mantener un buen ritmo de competición.

En este sentido, la suplencia en el primer partido del Brasileirao podría ser una bendición para el jugador. Le permitirá descansar, evitar lesiones y llegar fresco a los partidos más importantes del año, tanto con el Sao Paulo como con la Selección Colombia.

La temporada pasada

La temporada pasada fue positiva para el Sao Paulo, terminando en el puesto 11 del Brasileirao y ganando la Copa do Brasil 2023. Este año, con James Rodríguez en la plantilla, el equipo paulista tiene la ilusión de luchar por títulos importantes y hacer un buen papel en la Copa Libertadores.