La tremenda ovación para Juan Fernando Quintero al momento del cambio vs. Corinthians

“La verdad que estoy emocionado, soy un elegido de Dios. Toda la gloria y la honra son para él, solo trato de disfrutar el don que me dio. El partido de hoy es muy emocionante, porque saben la situación que estoy con mi familia”, dijo Juan Fernando Quintero .

Llegó el momento del cambio y la ovación de ‘El Cilindro’ no se hizo esperar. Al minuto 76, el técnico Gustavo Costas optó por sacar a Juan Fernando Quintero y en su lugar ingresó Luciano Vietto, lo que fue suficiente para que en todo el escenario deportivo saliera en medio de aplausos. Un crack, en todo el sentido de la palabra.

