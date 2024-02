El jugador al que hace referencia es Juan Sebastián Palma, el otro colombiano que está en el Charleston Battery, es defensa central, tiene 24 años y es canterano de Once Caldas.

“Estoy emocionado y con muchas ganas de afrontar esta nueva aventura en mi carrera profesional, y espero hacerlo lo mejor que pueda. Sebastián me ha hablado muy bien del plantel, del staff y de la ciudad desde que llegué. También agradezco a Emilio Ycaza, Arturo Rodríguez y Diego Gutiérrez, quienes me han ayudado a adaptarme más rápido y más fácilmente”, puntualizó Torres sobre sus primeros días en el club.

“Mis primeras impresiones han sido que el equipo está muy unido y competitivo, con mucha calidad. Aprecio cómo todos me han dado la bienvenida al equipo aquí”, agregó el barranquillero.

Realmente, durante el 2023, su presencia en el primer equipo fue muy poca y desapercibida, pues solamente jugó ocho partidos, tres como titular (Junior, Envigado y Once Caldas), por la Liga Colombiana I-2023. De resto no pudo tener protagonismo ni mucho menos ganarse un espacio real en la zona de ataque de Millonarios. Ni siquiera en la ausencia de Daniel Ruiz o Carlos Andrés Gómez cuando salieron al exterior. Eso sí, en los registros aparece como campeón del FPC con el ‘Embajador’.

