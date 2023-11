El entrenador colombiano, Juan Carlos Osorio continúa en busca de equipo y su nombre ha estado entre los rumores de distintos equipos. Ahora se ha dado a conocer que uno de los principales equipos del fútbol argentino ha rechazado al DT como opción para su banquillo.

Juan Carlos Osorio fue despedido de Zamalek hace algunos días por malos resultados. El nombre del DT ha sonado como posible incorporación de varios equipos en distintos países, pero sigue sin encontrar un proyecto para continuar con su carrera.

En las últimas horas se especuló sobre la posible llegada del estratega colombiano a uno de los principales equipos de Argentina. Se trata de Racing Club de Avellaneda, club que barajó la posibilidad de firmar al DT, pero lo acabó rechazando.

Juan Carlos Osorio sin trabajo

El pasado 5 de noviembre, Zamalek SC confirmó el despido de Juan Carlos Osorio. A solo 7 meses del inicio de su proceso, el colombiano fue apartado de su cargo por malos resultados. El entrenador fue destituido luego de 13 victorias, 6 empates y 6 derrotas.

El DT tenía contrato vigente con el equipo egipcio hasta junio del año 2024, por lo que el club de Medio Oriente ha tenido que pagar una potente indemnización al entrenador. El pago para rescindir unilateralmente el contrato habría rondado en torno a los 400.000 dólares.

Ahora, el estratega busca un nuevo club para continuar con su carrera en los banquillos y han sido varios los rumores en los últimos días. Uno de ellos fue sobre su posible llegada a Racing Club de Avellaneda, pero las posibilidades se esfumaron rápidamente.

Racing busca DT

Racing ha estado en busca de entrenador desde la renuncia de Fernando Gago. El técnico dimitió a su cargo el 1 de octubre, luego de la caída de La Academia en el ‘Clásico de Avellaneda’ ante Independiente. Desde entonces, mantienen un interinato a la espera del cierre de la temporada 2023.

Según informa el diario Olé, Juan Carlos Osorio se ofreció para ser el nuevo técnico de Racing. Sin embargo, el club habría rechazado la opción del colombiano luego de haber entrado en contacto con el entrenador nacido en Santa Rosa de Cabal.

“Juan Carlos Osorio, el colombiano que dirigió a México en 2018, tuvo un contacto con el Mago Capria. El asesor deportivo escuchó al técnico, de último paso por Egipto. Pero la elección pasa, por otro lado. Osorio no está empapado del fútbol argentino y por eso ya habría quedado descartado” aseguraron en el medio argentino.

¿Osorio a Argentina?

El ofrecimiento de Juan Carlos Osorio a Racing no tomó a nadie por sorpresa. El entrenador colombiano ha dejado en claro que su deseo es dirigir en Argentina. “Sí, me gustaría. En el próximo proyecto que quiero estar, me encantaría que sea un fútbol muy competitivo y creo que es el más competitivo en Sudamérica. Me gusta el reto” dijo ante los micrófonos de ESPN.