Durante el partido, Roger Martínez dedicó su tanto a Juan Fernando Quintero alzando la camiseta en frente a la hinchada y el video recorrió todo el mundo, en especial Argentina y en toda Colombia, donde ya se conoce la dedicatoria.

Racing Club consiguió una contundente victoria por 4-0 ante Belgrano en el marco de otra fecha del fútbol Argentino, pero la noticia del partido no fue solo el resultado. La gran ausencia del colombiano Juan Fernando Quintero en el once titular generó preocupación entre los fanáticos, quienes aún no saben las razones exactas de su baja.

Si bien se rumoreaba que Quintero no sería parte del equipo inicial, la noticia se confirmó un día antes del partido. Las especulaciones sobre los motivos de su ausencia apuntaban a asuntos familiares, lo que se vio reforzado por el reciente viaje del jugador a Colombia con permiso especial del club.