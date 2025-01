James Rodríguez ha rescindido su contrato con Rayo Vallecano y entra al mercado de pases como agente libre. Ahora, se debe definir su futuro y crecen los rumores sobre los clubes interesados. En este contexto, un campeón de la Copa Libertadores ha salido a aclarar que no está interesado en su ficha.

Ha finalizado el ciclo de James Rodríguez en Rayo Vallecano y hay mucha expectativa por saber cuál será el próximo equipo del capitán de la Selección Colombia. Junior sueña con la llegada del cucuteño, aunque otros clubes de Sudamérica se interesan en el mediocampista.

Uno de los campeones sudamericanos que sonaron como posibles destinos para James fue Liga de Quito (Ecuador). Sin embargo, el gerente deportivo del club, Eduardo Álvarez aclaró en una entrevista con La Red que el colombiano no está en los planes del equipo.

James Rodríguez (Getty)

Liga de Quito rechazó a James Rodríguez

Eduardo Álvarez aclaró que solo cuentan con un par de cupos para extranjeros y que no destinarán uno a James. “Desde nosotros, no hay nada sobre James Rodríguez. Hay que recordar que sólo tenemos 2 cupos de extranjeros libres. Nunca ha sido opción, así es el fútbol. No es algo que contemplamos por lo caro que sería para el club“.

“Él acaba de salir del Rayo. No es que sepa con veracidad lo que ganaba allá, pero para llegar a esas cifras es bastante difícil. Hemos querido repatriar a varios jugadores y uno sabe más o menos cuánto invertiría” agregó el dirigente de Liga de Quito.

