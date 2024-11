Juanfer Quintero está viviendo un momento impresionante con la camiseta de Racing y crecen los rumores sobre su futuro, habiendo sonado equipos como River Plate y Boca Juniors. Ahora, se ha dado a conocer cuánto dinero aceptaría la Academia por la ficha del jugador.

Lo sucedido en la vuelta de la semifinal de la Copa Sudamericana ha puesto a Juanfer Quintero en la mira de todos. El volante colombiano fue la gran estrella en la llave contra Corinthians, anotando los 2 goles que llevan al equipo a su primera final continental en 32 años.

Desde River Plate miran con nostalgia el buen momento que atraviesa el colombiano, mientras que otros equipos se acercan para saber sobre su disponibilidad. El llamado más inesperado llegó desde Boca Juniors , por medio del ex DT de la ‘Academia’, Fernando Gago.

Es importante recordar que Juanfer Quintero tiene contrato con Racing hasta diciembre del año 2026. Por ende, cualquier equipo que desee hacerse con su ficha deberá negociar con el equipo de Avellaneda, que ya le ha puesto precio a su salida.

El precio de Juanfer Quintero

Ante el interés de distintos clubes en la ficha de Quintero, Racing ha puesto un precio de 5 millones de dólares, según lo confirmó DSports. Este es un precio elevado tomando en cuenta que se trata de un jugador de 31 años.

River y Boca desean a Quintero

Recientemente, Marcelo Gallardo fue cuestionado por la situación de Juanfer Quintero y no le cerró las puertas de River. “Mi relación con Juanfer es conocida porque lo ha manifestado, siempre le tuve muchísimo cariño por la relación que generamos más allá de mi exigencia para con él y que sabe que me ha tenido que soportar. Me pone contento su vigencia porque lo quiero y siento que en parte es un futbolista que me gusta observar, que me da alegría y me despierta emoción, por más que hoy vista otra camiseta. Hoy lo considero una persona a quien quiero mucho y que es parte de la familia riverplatense. Nunca se sabe lo que puede pasar“.

Por otra parte, BOLAVIP pudo confirmar que el exentrenador de Racing y actual DT de Boca Juniors, Fernando Gago se puso en contacto con el mediocampista para consultar sobre su disponibilidad para ponerse la camiseta Xeneize. El ídolo de River habría rechazado la propuesta.