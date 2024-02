Atlético Nacional tuvo muchos problemas en el último mercado de pases para conseguir un reemplazo para Kevin Mier en el arco y finalmente acabaron contratando al paraguayo Santiago Rojas. El guaraní hizo su debut en el arco Verdolaga este domingo en la goleada a Águilas Doradas y ha salido a dar unas declaraciones que ilusionan a muchos fanáticos del plantel de Medellín.

La búsqueda de portero fue un dolor de cabeza para Atlético Nacional en este mercado de pases. Luego de vender a Kevin Mier a Cruz Azul por una suma cercana a los 2 millones de dólares (venta récord para un portero del FPC), se manejaron distintos nombres como David Ospina y Wuilker Faríñez. Finalmente, se acabaron inclinando por Santiago Rojas.

El ‘Kili’ hizo su debut este domingo en el partido de Nacional, en el encuentro ante Águilas Doradas correspondiente a la cuarta fecha de la Liga BetPlay Dimayor 2024-I. El nuevo arquero se fue con el arco invicto en su primera participación con su nuevo equipo y apunta a grandes cosas.

Ilusión por su llegada a Atlético Nacional

Este martes 6 de febrero, el guaraní concedió una entrevista con el VBAR de Caracol y dio sus primeras impresiones tras su debut con Atlético Nacional. El jugador valoró sus primeros minutos en el fútbol colombiano luego de su traspaso desde Nacional hace algunos días.

Rojas aseguró que no sintió presión en la previa de su debut. “Me sentí muy a gusto en la cancha, muy tranquilo, desde el día que supe que iba a jugar estaba muy tranquilo. Se me caracteriza estar muy tranquilo y hablarle a mi defensa para tener menos chances de llegada en cada juego. Estuvimos muy tranquilos”.

Santiago Rojas quiere la Libertadores

El guardameta mostró su gran ambición de cara a los próximos retos de la temporada. “Me gustan los desafíos grandes. Me gusta jugar partidos de alta talla, de tener buenos desafíos, es uno de los desafíos más grandes de carrera jugar en Atlético Nacional. Cuando juego, darle seguridad, confianza, no darles chances a los delanteros y darle tranquilidad al equipo”.

“En mi charla con el profe Bodmer le dije que mi sueño es salir campeón por primera vez, iremos a buscar todos los títulos que hay de por medio, ir paso a paso. La Copa Libertadores es un torneo muy difícil, pero hay un plus y es que Nacional tiene chapa de campeón de Copa Libertadores e iremos paso a paso por ese objetivo. Nunca he salido campeón, el año antepasado tuve la chance de salir campeón en Paraguay y se me escapó de las manos y es algo que quiero y anhelo en mi carrera futbolística” agregó el jugador.

Por último, Rojas aseguró que siente una motivación especial por defender el arco del que es, según él, el más grande del FPC. “De nuestra parte, el compromiso es que Nacional en cada cancha tiene que salir a proponer. Desde mi punto de vista, por el hecho de ser un equipo, el más grande de Colombia, tiene que salir a ganar todos los partidos. Vamos a ir partido a partido”.

Números de su debut

Dada la gran actuación del Verdolaga en el partido del pasado fin de semana, Santiago Rojas no tuvo demasiadas complicaciones en su primer partido oficial. El paraguayo tuvo 2 atajadas y 1 duelo aéreo ganado en la goleada 0-3 ante Águilas Doradas.

