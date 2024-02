Es un día triste y doloroso para Atlético Nacional como institución y para su hinchada. Uno de los hombres más queridos por el mundo Verdolaga perdió la vida luego de un lamentable accidente de tránsito en El Poblado, en Medellín. Jorge Iván ‘Vitri’ Álvarez tiene de luto a exjugadores, futbolistas y fanáticos del ‘Rey de Copas’.

Según han podido informar las autoridades, el ‘Vitri’ Álvarez falleció luego de que una conductora de moto lo arrollara en el suroriente de Medellín. Estaba cruzando una calle cuando una mujer, de 43 años, lo atropelló. Jorge Iván tenía 63 años y los hechos se registraron a las 10:57 de la noche, del domingo 4 de febrero.

‘Vitri’ Álvarez, un hombre que amó con su vida a Atlético Nacional

El popular ‘Vitri’ se hizo conocido entre la enorme fanaticada de Atlético Nacional por su amor y servicio al equipo. Era un hincha más, pero logró vincularse con el equipo profesional al prestar sus servicios de utilería. Aunque nunca formó parte de la plantilla oficial del equipo, los jugadores lo fueron conociendo y lo fueron integrando para que compartiera con ellos.

Así, logró entablar amistad con muchos de los jugadores que pasaron por Atlético Nacional en la última década. Siempre se mostró colaborador y le ayudaba a los futbolistas con mandados o cualquier otra cosa que necesitaran.

Tras conocerse su fallecimiento, Atlético Nacional se pronunció en redes sociales y lamentó su partida. En los últimos años, el ‘Vitri’ no pudo asistir más a la sede deportiva del club. Al no ser parte de la nómina y no contar con seguridad social, no pudo acompañar más al equipo en la interna. Jugadores como Jéfferson Duque y Dolran Pabón lucharon para revocar esta decisión, sin éxito alguno.

A pesar de esta polémica decisión de la dirigencia de Nacional, el ‘Vitri’ Álvarez nunca dejó de acompañar al equipo. El club fue su vida y su pasión durante décadas.