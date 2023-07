Sebastián Villa ha vivido uno de sus peores momentos a nivel profesional y personal en los últimos meses. Luego de haber sido declarado culpable por presunta violencia de género en contra de su expareja, Boca Juniors decidió no contar más con sus servicios hasta nuevo aviso, por lo que el jugador regresó a Colombia mientras se resolvía su situación.

Hace unos días, el 13 de Julio, Villa volvió a Argentina exigiendo su reincorporación a por lo menos los entrenamientos con el equipo, de no hacerlo, él y sus abogados pedían que el club lo considerara como jugador libre.

Boca Juniors aceptó que entrenara, pero que no iba a ser tenido en cuenta para las convocatorias y partidos oficiales. Este miércoles se conoció una nueva información sobre Villa y su contrato con el club ‘xeneize’.

El periodista César Luis Merlo aseguró que el extremo colombiano rescindió su vínculo con Boca Juniors por no permitirle jugar: “Sebastián Villa dio por rescindido su contrato con Boca y dejará de irse a entrenar. Adujo que no lo reincorporaron con el grupo y que no le permitieron jugar”, indicó.

Además, advirtió que el club iniciará una batalla legal en contra de Villa: “El club lo va a demandar en FIFA y comienza una batalla legal. Resta conocer el futuro del colombiano”, por ahora se cierra un capitulo de esta novela a la espera de lo que pueda pasar en los próximos días.

Villa, ya como agente libre, empezará en la búsqueda de algún equipo. En su momento se habló de algunas ofertas desde el fútbol árabe, pero por ahora solo son rumores.