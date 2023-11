El próximo jueves 16 de noviembre se disputará la quinta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con rumbo al Mundial del 2026, en donde algunas selecciones buscarán ir afianzándose en los primeros puestos de la tabla de posiciones, pero otras buscarán recomponer el camino por el mal inicio que tuvieron en la competencia.

Uno de los equipos que tuvo un pobre comienzo en la Eliminatoria es la Selección de Bolivia, la cual perdió los cuatro partidos que disputó hasta el momento, es por esto que la dirigencia decidió no darle continuidad al proceso del entrenador Gustavo Costas, por lo que Antonio Carlos Zago se convirtió en el nuevo técnico.

El entrenador brasileño reveló su primera convocatoria con la que buscará conseguir los primeros puntos para los bolivianos y mantener la ilusión de clasificar a la Copa del Mundo, en donde llamó mucho la atención la presencia de un jugador colombiano en la nómina de jugadores que se medirán ante Perú.

Se trata de Jair Alejandro Reinoso Moreno, un delantero colombiano de 38 años, que ha sido figura en el fútbol boliviano desde hace muchos años, pero que ahora ya con una edad importante, recibió la confianza para jugar las clasificatorias con el país que le ha dado todo en su carrera futbolística.

¿Quién es Jair Alejandro Reinoso Moreno

El delantero nació en la ciudad de Cali, en la actualidad juega para Aurora de la Liga Boliviana, ha sido goleador en varios campeonatos, brillando con la camiseta de diferentes clubes de este país, como Bolívar, The Strongest y San José, equipos en los que salió campeón en tres oportunidades de la Liga, con un título en cada club.

¿En qué equipos colombianos jugó Jair Reinoso?

El vallecaucano hizo sus inicios en el América de Cali, jugando con las divisiones menores, pero después pasó por Argentina, Estados Unidos y Francia, hasta hacer su debut profesional con el Bolívar, pero aunque su primer partido no fue en su país, Jair, ya con una larga experiencia, jugó en el 2012 en el Once Caldas y en el 2013 con Cúcuta Deportivo.

El paso de Reinoso en el FPC no fue del todo malo, ya que disputó en total 33 partidos con el ‘blanco, blanco’ de Manizales, allí anotó 5 goles, mientras que con los ‘motilones’ no le fue muy bien, debido a que jugó solamente 11 compromisos y marcó 2 tantos, por lo que después se regresó para el fútbol boliviano al The Strongest.

