La Conmebol, a través de su canal de Youtube, transmite en vivo el sorteo de las fases preliminares de Copa Libertadores y Copa Sudamericana 2024, donde los clubes colombianos conocerán a los rivales mirando el objetivo de la fase de grupos. Bolavip Colombia le trae la transmisión gratuita para que no se pierda detalles de este evento.

En lo que tiene que ver con la Copa Sudamericana 2024, habrá una fase previa entre rivales del mismo país. En lo que a Colombia se refiere, América de Cali enfrentará a Alianza Petrolera, mientras que Independiente Medellín se verá las caras con Deportes Tolima. La definición será a partido único. En Barrancabermeja e Ibagué se realizarán los partidos.

Los clubes que ganen dichos compromisos clasificarán a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2024. América de Cali e Independiente Medellín se ven como los grandes favoritos para seguir en competencia.

Bolivia

Universitario vs. Nacional de Potosí

Real Tamayapo vs. Jorge Wilstermann

Chile:

Everton vs. Unión La Calera

Universidad Católica vs. Coquimbo Unido

Colombia

Deportes Tolima vs. Independiente Medellín

Alianza Petrolera vs. América de Cali

Ecuador:

Deportivo Cuenca vs. Delfín

Técnico Universitario vs. Universidad Católica

Paraguay:

Guaraní vs. Sportivo Luqueño

Sportivo Ameliano vs. Olimpia

Perú:

Deportivo Garcilaso vs. ADT

Universidad César Vallejo vs. Sport Huancayo

Uruguay:

Montevideo Wanderers vs. Danubio

Racing vs. Cerro Largo

Venezuela:

Carabobo vs. Metropolitanos

Rayo Zuliano vs. Deportivo La Guaira

Sorteo fase preliminar de la Copa Libertadores 2024

“Esta fase la disputarán los 3 equipos provenientes de la fase previa, más 13 equipos clasificados establecidos de la siguiente manera: Brasil (2), Colombia (2), Chile (2) y 1 equipo de las restantes 7 Asociaciones. Los 16 equipos disputarán partidos de ida y vuelta, distribuidos en 8 llaves, establecidas mediante sorteo, y cuyas ubicaciones en los bolilleros han sido definidas en base al criterio del Ranking de Clubes Conmebol al 18 de diciembre de 2023”, dice el comunicado de Conmebol.

Es importante recalcar que la Copa Libertadores no permite duelos entre clubes del mismo país en la segunda fase previa, salvo que uno de ellos provenga de la Fase 1. Por ende, Atlético Nacional no podía ser emparejado con Águilas Doradas en esta instancia.

Bolillero 1: Nacional (URU), Atlético Nacional , Colo Colo (CHI), Sporting Cristal (PER), RB Bragantino (BRA), Botafogo (BRA), Palestino (CHI) y El Nacional (ECU).

, Colo Colo (CHI), Sporting Cristal (PER), RB Bragantino (BRA), Botafogo (BRA), Palestino (CHI) y El Nacional (ECU). Bolillero 2: Godoy Cruz (ARG), Always Ready (BOL), Portuguesa (VEN), Águilas Doradas, Sportivo Trinidense (PAR), E1, E2 y E3.

Fase 1 de la Copa Libertadores 2024

Academia Puerto Cabello (VEN) vs. Defensor Sporting (URU) (E1)

Aurora (BOL) vs. Melgar (PER) (E2)

Aucas (ECU) vs. Nacional (PAR) (E3)

Fase 2 de la Copa Libertadores 2024

Águilas Doradas (COL) vs. Bragantino (BRA)

E3 vs. Atlético Nacional (COL)

Always Ready (BOL) vs. Sporting Cristal (PER)

Godoy Cruz (ARG) vs. Colo Colo (CHI)

Sportivo Trinidense (PAR) vs. El Nacional (ECU)

E1 vs. Nacional (URU)

Portuguesa (VEN) vs. Palestino (CHI)

E2 vs. Botafogo (BRA)