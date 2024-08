Este jueves 1 de agosto se celebró la final de gimnasia artística femenina en modalidad All-Around en los Juegos Olímpicos de París con la participación de la colombiana, Luisa Blanco. La gimnasta, que quedó penúltima en la final, reveló que recibió un consejo de nada más y nada menos que Simone Biles.

Estaba más que claro que Luisa Blanco tenía una final muy cuesta arriba en el All-Around femenino. La colombiana nacida en los Estados Unidos se enfrentaba a varias de las mejores del mundo, incluyendo a la máxima estrella de los últimos años, Simone Biles.

Blanco finalizó en el puesto número 23 en la gran final con una puntuación de 50.199. La competidora de 22 años tuvo una actuación más que destacable en su primera participación en los Juegos Olímpicos. No obstante, quedó muy lejos del podio.

Las reacciones de Luisa Blanco

Luego de la final All-Round, Luisa Blanco habló de su primera experiencia olímpica. “Fue de la noche a la mañana que ellos abrieron sus brazos y me aceptaron como soy. Y es algo tan especial tener el cariño, ya no de un país sino de dos, que es emocionante. Es un sueño cumplido“.

“De esta experiencia valoro, aparte de estar en París, estar en el alto rendimiento con las mejores. También poner todo de tu parte en cada momento. Hoy dije que quería dar todo lo que me quedaba de energía y creo que eso fue lo que hice, aunque no fue perfecto” agregó.

La colombiana valoró el hecho de seguir compitiendo pese a los puntajes de las primeras rotaciones. “Creo que la manera de responder a esos momentos que no fueron perfectos demuestra mi carácter y yo creo que también es el carácter colombiano, que no se rinde y aunque las cosas no sean perfectas, todavía hay que seguir. Estar aquí ha sido cumplir un sueño. Cuando llegué la gente me decía ‘barbie’ y yo me lo creía. Poder hacer una final de concurso completo es algo que no me esperaba. Esto es por el sacrificio todos los días en el gimnasio que de verdad hicieron de este momento tan especial“.

Un increíble momento con Simone Biles

Blanco reveló un increíble momento que tuvo junto a Simone Biles, quien es para muchos la mejor del mundo y ganadora de la medalla de oro. “Un momento que no voy a olvidar fue el del otro día, cuando estaba con Sunisa Lee en calentamientos, se acercó Simone Biles y me dijo que no me preocupara, que la energía ahí dentro era lo más hermoso del mundo y que esto solamente era una competición. Me dio un abrazo y creo que es exactamente lo que necesitaba en ese momento“.