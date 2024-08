Su magistral competencia le permite soñar a todo un país, mucho más al observar que una de las cartas más grandes de Colombia, Marta Bayona, se quedó en el repechaje y no alcanzó a pasar a los cuartos de final. La ciclista era una candidata al podio, pero sorprendió su prematura eliminación. Kevin Quintero en el keirin masculino podría demostrar su favoritismo y también sumar medallas.

En la prueba, Flor Denis Ruiz demostró gran capacidad y técnica en su postura y la fuerza suficiente para enfocar la jabalina a la gran marca que impuso. Apenas tocó el césped, el gesto de la colombiana es de calma, pues aún le resta una fase final donde se ve nivel y fuerte competencia por la medalla de oro. No se descarta un podio en esta modalidad de los lanzamientos del atletismo.

A Flor Denis Ruiz le fue suficiente en el primer intento para registrar una sobresaliente marca. El 64.40 le es más que suficiente para superar la ronda clasificatoria y ahora peleará por la medalla de oro el próximo 10 de agosto. Por otra parte, su compatriota Lucelly Murillo participó en esta misma prueba, pero no le alcanzó para pasar a la siguiente ronda.

