Colombia está de celebración por el asombroso logro de Ángel Barajas en los Juegos Olímpicos de París 2024. El cucuteño de 17 años consiguió se se subió al segundo escalón del podio en la gimnasia masculina, logrando así la primera medalla para la delegación en esta edición.

La delegación colombiana venía en una larga sequía de medallas en estos Juegos Olímpicos de París 2024. Fue Ángel Barajas el que logró quebrar con la mala racha y logró una medalla de plata este lunes 8 de agosto en gimnasia masculina en la modalidad de barra fija.

La celebración en Colombia por el triunfo de Barajas está siendo eufórica y el orgullo por la gran hazaña del gimnasta es evidente. Los primeros gestos de afecto llegaron por parte de su equipo y su familia. El cucuteño tuvo un emotivo momento con su madre luego de recibir la medalla.

El encuentro de Ángel Barajas con su madre

Luego de la ceremonia de la entrega de medallas, las cámaras captaron el momento en el que Ángel Barajas se encontró con su madre. El atleta le dio un caluroso abrazo y tuvieron un emotivo momento luego de la hazaña histórica en los Juegos Olímpicos de París 2024.

“Es un sueño que mi madre pueda venir a verme, me hace feliz que ella esté aquí. Viendo a su hijo triunfar, que todo ese esfuerzo que los dos hemos hecho durante tanto tiempo y ahora se ven todos los resultados. Creo que es lo que se merece y mucho más” fueron las palabras del gimnasta.

Primeras reacciones del medallista olímpico

El de Cúcuta mostró su orgullo por haber conseguido la primera medalla para Colombia en gimnasia. “Sé que es la primera medalla para Colombia en gimnasia y me hace muy feliz saber que hice historia en mi país a mi corta edad. Agradecerle a Dios por estos sueños cumplidos y a seguir trabajando. Hubo errores, me faltó hacer un ejercicio y eso me pudo haber ayudado para el oro, pero aún así me siento muy feliz y eso es lo que importa“.

“Todo sacrificio que uno hace a lo último vale la pena. Siempre hay que trabajar para superarse a sí mismo. Hay veces hay que jugársela, sé que hice lo más difícil que era pasar entre los ocho primeros. En esta final tocaba jugársela y no tenía nada que perder, lo que viniera era ganancia, así que apostarle todo” añadió.