Colombia quiere seguir escribiendo historia en los Juegos Olímpicos París 2024. Si bien, los resultados no han sido los mejores hasta el momento, aún quedan varios deportistas en busca del objetivo, una medalla olímpica. Por ahora, el país suma tres medallas de plata y varios diplomas, aunque todavía hay opciones de sumar algunas más.

Este viernes se consiguieron dos medallas de plata. El sábado serán seis los deportistas colombianos que competirán en París 2024, deportes como el Golf, lucha, ciclismo en pista y lanzamiento de jabalina, serán los que veremos desde las 2:00 a.m.

Los colombianos que compiten hoy 10 de agosto de 2024 en los Juegos Olímpicos

⛳ María José Uribe. Golf. 2:00 a.m. – cuarto y último día de competencia



🤼‍♂️ Tatiana Rentería. Lucha. 4:42 a.m. – octavos de final



🚴‍♀️ Martha Bayona. Ciclismo de pista. 10:00 a.m. – octavos de final

🚴‍♀️ Kevin Quintero y Cristian Ortega. Ciclismo de pista. 10:19 a.m. – primera ronda keirin

💪🏻 Flor Denis Ruiz. Lanzamiento de jabalina. 12:30 p.m. – final

La deportista colombiana que ve de cerca la medalla de oro en los Juegos Olímpicos

Flor Denis Ruiz ha sido una de las colombianas que más se ha destacado en los Juegos Olímpicos París 2024. Este miércoles fue una de las clasificadas a la final del lanzamiento de jabalina tras superar la marca mínima exigida de 62 metros, dejando el listón en 6,40, todo en el primer lanzamiento.

Tras su primera salida, Flor Denis Ruiz, mostró su felicidad, pero siempre con los pies en la tierra, pues sabe que hasta ahora cumplió con la primera parte del objetivo: “cumplimos, esa era la meta. Me gusta que la gente esté pendiente de mí. No hemos hecho nada, espero el día 10 porque quiero lograr el oro”.