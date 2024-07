Además, el equipo mixto de Colombia también clasificó entre los 16 mejores del mundo y mantiene vivo el sueño de medalla en París 2024. El equipo integrado por Santiago Arcila y Ana María Rendón se ubicó en la casilla 15 con 1322 en el puntaje final y ahora definirá con Alemania el clasificado a cuartos, el próximo 2 de agosto, a partir de las 4:43 am, hora colombiana.

Son dos los equipos clasificados a octavos de final del Tiro con Arco. Uno de ellos es el masculino, integrado por Santiago Arcila, Jorge Enríquez y Andrés Hernández, quienes ocuparon la undécima posición con 1970 puntos y ahora se verán las caras el próximo 29 de julio a partir de las 3:39 am, hora colombiana, con la Selección Turquía, port el cupo a cuartos de final.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.