En el último día de los Juegos Olímpicos París 2024, Colombia pudo cerrar esta edición con una última e importante alegría en el medallero. Por segunda vez en toda la historia, se logra una medalla en la disciplina de la Lucha estilo libre de la rama femenina. Hace 16 años, quien marcó el paso fue Jackeline Rentería y ahora lo hizo Tatiana Rentería. Con solo 23 años, la luchadora vallecaucana firmó su nombre con letras doradas en la historia del deporte nacional.

Ser la segunda en lograr tal hito tiene su recompensa y la recibirá cuando llegue a territorio nacional. Su increíble presentación en París 2024 le valdrá una bolsa económica que, seguramente, será de mucha ayuda para ella, su esposo y su pequeña hija. El esfuerzo de cuatro años acabó con una medalla de bronce olímpica que representará una compensación por parte del Ministerio del Deporte.

Premio económico para Tatiana Rentería por su medalla de bronce olímpica

Antes de que comenzarán los Juegos Olímpicos París 2024, el Ministerio del Deporte en Colombia confirmó los incentivos económicos para los atletas clasificados. Los que lograran colgarse un metal en las Justas deportivas, serán recompensados por el Gobierno Nacional. Esto como reconocimiento a su esfuerzo y trabajo por llevar la bandera Tricolor a lo más alto del podio.

En este caso, Tatiana Rentería recibirá una suma cercana a los 137 millones de pesos colombianos. Esa fue la cifra que estableció MinDeporte para quienes lograran reclamar la presea de bronce en París 2024. Ella lo logró al quedar en el tercer lugar de la categoría 76 kg, en la Lucha estilo libre femenino.

+ Los premios que anunció MinDeporte para las medallas en París 2024

Quién es Tatiana, la luchadora que se convirtió en medallista olímpica

Nacida en Cali, el 22 de diciembre del 2000, pero criada en Buenaventura, Tatiana Rentería Rentería tuvo una infancia con dificultades. La situación en su hogar hizo que Tatiana combinara trabajo (en la madera o en la pesca) y estudio, desde los 11 años, para ayudar a su familia. Fue en esta época en la que el deporte apareció en su vida: las dos primeras pasiones fueron el fútbol y el levantamiento de pesas. En el primero disputaba los encuentros en la posición de central, sin embargo, la salida de balón del equipo tuvo un cambio cuando las botas y el césped mutaron en un gimnasio y en las pesas.

La Lucha Deportiva apareció cuando su entrenador de levantamiento de pesas no pudo asistir a los entrenamientos durante varias semanas. En ese momento, una parte del internado fue acondicionado para la práctica del deporte de su vida: “La Lucha me cautivó, los juegos de calentamiento y los constantes retos me impulsaron a permanecer en el deporte, por eso me gustó”.