Rompió récord, pero no ganó medalla: Curioso caso de deportista colombiano en París 2024

En la fase clasificatoria, René López no alcanzó a ubicarse entre los 30 mejores del mundo. Los 97 segundos y las 39 penalizaciones en el Palacio de Versalles lo dejaron muy abajo en la tabla. Quedará en la historia como el deportista colombiano con más edad en unos Olímpicos.

Precisamente, este mismo día de la medalla de plata en la barra fija de la gimnasia artística, otro deportista colombiano impuso un récord en los Juegos Olímpicos. Más exactamente nos debemos ir a la hípica. El deportista René López quedará en los libros de historia al imponer una curiosa marca en el mundo deportivo, más allá de que no pudo ganar medallas en compañía de su caballo Kheros Van’t Hoogeinde.

Muchos hechos curiosos e infinidad de récords han hecho parte de la vida de los Juegos Olímpicos, la cumbre del deporte mundial. La edición de París 2024 no es la excepción y en la capital francesa se presentan hechos increíbles, dolorosos, alegres, insólitos y que tocan el corazón. En lo que a Colombia se refiere, las alegrías pasan por las 35 medallas que se han logrado en la historia, aunque las escenas de tristeza invaden, como lo sucedido con Mariana Pajón o la Selección Colombia Femenina de fútbol, para no ir muy lejos.

