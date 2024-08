La colombiana no pudo ratificar su favoritismo para subirse al podio en los Juegos Olímpicos de París 2024

No fue el día de Flor Denis Ruiz. La experimentada atleta de 33 años había llegado a los Juegos Olímpicos París 2024 con marcas muy prometedoras. Gracias a su ciclo olímpico, se esperaba que fuera una de las “medallas fijas” en estas justas que se desarrollan en Francia. Sin embargo, la vallecaucana no encontró su mejor rendimiento en la Final del Lanzamiento de Jabalina y no pudo pelear por alguna de las medallas que se entregaban en esta disciplina.

El mejor registro de Flor Denis Ruiz fue de 63.00m en el segundo intento de la final. Con ese lanzamiento, alcanzó a meterse en el segundo lugar de la clasificación por varios minutos. Sin embargo, en el tercer intento fue superada por los registros que lograron Jo Ane Van Dik (Sudáfrica/63.93m), Nikola Ogrodnikova (Rep. Checa/63.68m) y Sara Kolak (Croacia/63.40).

Flor Denis Ruiz se lleva el diploma olímpico de París 2024

Así las cosas, Flor Denis Ruiz terminó su presentación en el quinto lugar de la final del Lanzamiento de Jabalina en París 2024. Sin la posibilidad de subirse al podio, su ubicación en la clasificación le hizo acreedora del diploma olímpico.

El oro fue para la campeona mundial, Haruka Kitaguchi

Los pronósticos no se equivocaron al colocar a Haruka Kitaguchi como la gran favorita para llevarse el oro en el Lanzamiento de Jabalina femenino de París 2024. La japonesa llegó a estas olimpiadas con registros impecables y como la actual campeona del mundo en esta disciplina. En su lanzamiento de bienvenida marcó un descomunal 65.80m. Con esa primera firma le bastó para llevarse la presea dorada.

+ Resultado final – Final de Lanzamiento de Jabalina – París 2024