Yeni Arias era una de las boxeadoras colombianas que soñaba con poder conseguir una de las medallas en los Juegos Olímpicos de París 2024, esto debido a las grandes presentaciones que tuvo en las primeras rondas, por lo que en los cuartos de final, la deportista buscaba conseguir un triunfo que no solamente le aseguraba el paso a la semifinal, sino que como mínimo la medalla de bronce.

Lastimosamente, Arias perdió por decisión dividida de 3-2 ante la coreana Aeji Im por la categoría de los 54 kg, noticia que dejó muy triste a la luchadora colombiana, teniendo en cuenta que es la segunda vez en las que se le escapa la posibilidad de conseguir una presea dorada, el cual era su gran objetivo en París.

Yeni Arias anunció su retiro del boxeo

Después de terminar la pelea, Arias habló con los medios de comunicación, allí no ocultó su tristeza por lo ocurrido, indicando que se sentía muy decepcionada por no haberle dado la alegría al país y a su familia, es por esto que aseguró que había tomado la decisión de retirarse del boxeo, una fuerte determinación de la atleta.

“No tengo cabeza para analizar el combate. Lo que digo es que este es mi retiro, independiente de lo que pasó, lo he pensado y me quiero dedicar a Dios y a mi familia… Estos iban a hacer mis últimos Juegos Olímpicos y sabía que tenía que tomar la decisión. Me duele bastante perder, me duele decepcionar a un país, a una familia”, dijo Arias.

Foto: Comité Olímpico Colombiano.

La decisión estaba tomada

Yeni contó que la decisión de dejar el boxeo ya la había pensado, por lo que su intención es la de retirarse viviendo un muy buen momento deportivo, por lo que ahora su idea es dedicarle el tiempo a su familia.

“La preparación que tuvimos fue excelente. Esta vez no hubo que reprochar nada. Este es el tope de mi carrera y agradezco lo que han hecho por mí… Antes de salir para Colombia lo pensé y decidí irme, retirarme. El deporte me ha dado mucho, tengo una familia muy hermosa, ellos nunca me han dado la espalda”, sentenció Arias.