En Millonarios hay una delgada línea entre ser ídolo y ser un jugador odiado. Varios son los que han vestido la camiseta del conjunto ‘embajador’, muchos han pasado sin pena ni gloria, algunos se han quedado en el corazón de los hinchas y otros son recordados por razones no tan agradables.

Andrés Pérez fue uno de los jugadores que más dio de qué hablar en los últimos años. Uno de los equipos en los que más es recordado es en el azul capitalino, del cual en algún momento confesó ser hincha. 14 años después de su último partido con el conjunto ‘embajador’, habló y entregó la verdadera razón por la que salió del equipo

“Mucha gente desconoce mi situación cuando estuve en Millonarios, yo no salgo por decisión propia, a mí me dijeron que no continuaba más, me dolió mucho porque estaba muy a gusto en el equipo, era muy apasionado. Ahí llega la posibilidad de ir al Cali, me llamaron el 24 de diciembre y fue un regalo maravilloso, llegue con muchas expectativas”, contó Pérez a Win Sports.

Además, entregó una declaración que no gustó mucho en la capital. Cuando se le preguntó sobre cuál era el mejor clásico regional, puso el de Bogotá de último y lo comparó con el clásico del Valle y el de Antioquia.

“He jugado el clásico de Bogotá y el del Valle, para mí el más complejo es el del Valle, allá o eres hincha del Cali o eres del América, genera bastante presión, si pierdes, no quieres salir a la calle. Hay una diferencia muy grande con Bogotá, en la capital hay hinchas de muchos equipo y gente que no le gusta el fútbol, por lo que noto, pongo segundo al de Medellín y por último el de Bogotá”, concluyó el ex jugador.