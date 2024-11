Deportivo Cali cumplió 112 años, siendo uno de los clubes con una importante historia en el fútbol colombiano, pero que vive una difícil actualidad, en medio de una crisis económica que lo tiene con más de 100 mil millones de pesos de deuda, lo cual ha recaído en lo deportivo y evitando que se pueda pensar en grandes contrataciones.

Por fortuna, para el cuadro ‘verdiblanco’, logró salvarse de perder la categoría, aunque en el 2025 seguirá estando comprometido en la tabla del descenso y deberá realizar dos buenos semestres en cada Liga Colombiana para salir de esos difíciles puestos, razón por la que la dirigencia ya empieza a preparar la plantilla con la que contarán.

Los jugadores que no siguen en el Deportivo Cali

Con la llegada del entrenador Alfredo Arias, quien dirigió al equipo ‘verdiblanco’ durante cinco partidos en el segundo semestre de la Liga Colombiana II-2024, se empieza a armar lo que será la plantilla que utilizarán en el 2025, en donde serán varios los futbolistas que no continuarán en la institución, de los que se empezaron a conocer los primeros nombre.

Inicialmente, Humberto Acevedo, Alexander Mejía y Fredy Montero, son los primeros nombres que se conocieron que no seguirán en el Cali, por lo que en la portería, mediocampista de recuperación y un centro delantero, son algunas de las posiciones en las que tendrá que reforzarse, por lo que ya están en búsqueda de posibles candidatos. Además, Jarlan Barrera también se iría, pero en esta caso por una mejor oferta de otro club.

Fredy Montero con el Deportivo Cali en la Liga BetPlay DIMAYOR I 2024. Foto: VizzorImage / Gabriel Aponte.

Fredy Montero y Alex Mejía hablaron de su salida

Por medio de su canal de YouTube, Fredy Montero y Alex Mejía confirmaron que no seguirán en el Cali y se refirieron al tema, en donde expresaron que se van de la institución con la satisfacción de haberlo dado todo por la camiseta y ayudaron a salvarlo del descenso.

“Lo entregué todo, me voy feliz, quería quedarme más tiempo porque mis hijos están en la cantera y ayer que se enteraron de la noticia, se derrumbaron. No querían ir a entrenar más y la respuesta fue ‘¿otra vez vamos a cambiar de ciudad, colegio, nuevos amigos?’. Lo entregué todo, por lo que me queda la conciencia tranquila, mi corazón está sano porque puedo mirar a cualquiera a la cara y decir que yo lo entregué todo y no me ahorré nada por el Deportivo Cali”, dijo Mejía.

ver también Jarlan Barrera dejaría el Deportivo Cali y sería el fichaje de otro club del FPC

Por su parte, Montero indicó: “Por mi lado, obviamente igual, entregué lo mejor, un equipo con muy bajo volumen de ataque, donde cada punto era sufrido. Marque 7 goles en 20 partidos, no me acuerdo cuántos fueron de titular, pero fueron los 7 goles más importantes en mi paso con el Deportivo Cali y los 7 goles que hoy me voy a llevar, que seguramente la gente también, porque eran mis primeros goles en el Palmaseca”.

