La prueba reina de que Nacional, América y Millonarios salvaron al Cali del descenso

El periodista Andrés Ossa en la red social X organizó los resultados de cada equipo grande contra Envigado, Jaguares de Córdoba y Patriotas Boyacá y la tabla muestra que esos clubes sí hicieron la tarea, que los tuvieron al margen e impidieron que superaran a Deportivo Cali en la tabla del descenso, pues el club azucarero no logró sacar el puntaje necesario contra los directos, como se explicó anteriormente.

Pero los resultados contra los rivales directos no fue lo que salvó al Deportivo Cali. Todos los partidos contra esos equipos los perdió o empató. 1-0 ante Envigado, 2-1 cayó con Jaguares y empató 2-2 con Patriotas Boyacá. Un punto de nueve posibles. Pese a este panorama, sacó las unidades necesarias en otros estadios y contra otros clubes que le permitieron quedarse y darle un respiro a la hinchada.

Pese a no pelear por el título, que es siempre obligación en un equipo tan tradicional como Deportivo Cali, pudo sumar los puntos necesarios para dejar a Envigado, Jaguares de Córdoba y Patriotas Boyacá en la pelea para no ir a la segunda categoría. El equipo caleño toma un respiro, pese a que en la fecha 18 perdió por la mínima diferencia contra la ‘Cantera de Héroes’.

Finaliza el ‘Todos Contra Todos’ de la Liga Colombiana II-2024 y Deportivo Cali pudo salvarse del descenso. Una aceptable campaña durante el año le sirvió al equipo verdiblanco para liberar el tema, al menos por este año. Sin embargo, en el 2025 seguirá la incertidumbre y continuará la pelea por no caer a la B. En parte, la tranquilidad también es gracias a sus eternos rivales en la historia: América, Atlético Nacional y Millonarios.

