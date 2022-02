Tras la derrota de Millonarios ante Fluminense, por la segunda fase previa de la Copa Libertadores, el volante David Silva dio la cara y habló del penalti fallado. El capitán azul acudió al cobro tras el penalti de Daniel Ruiz que pudo cambiar la historia, pero el portero brasileño atajó remate y silenció El Campín.

Un partido que resultó fundamental para Fluminense, que saca ventaja luego de un partido complicado que lo comenzó perdiendo, pero pudo remontar en parte por los errores de Millonarios. Hubo un penalti que pudo cambiarlo todo pero al final quedó el dolor por no marcar el que hubiera sido la segunda anotación azul.

"No creo que llevemos tanto sin convertir, hace dos meses anotamos de penalti. No es esa la cantidad de tiempo, lastimosamente hemos errado y me tocó a mí. Hubiera cambiado la historia. Quedan 90 minutos y con 11 jugadores lo demostramos, podemos cambiar la historia", dijo David Silva, ante la pregunta por los últimos penaltis que ha fallado Millonarios.