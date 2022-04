Cuando Juan Manuel Lillo estuvo en Millonarios, hoy asistente técnico de Pep Guardiola en Manchester City, quiso tener a una de las figuras de Envigado en su equipo, pero las negociaciones no tuvieron final y este volante continuó su carrera lejos del equipo embajador. Hoy, es un futbolista clave en el club naranja de Antioquia.

¿Se equivocaron las directivas? El caso es que al final, el español Juan Manuel Lillo salió por la puerta de atrás de Millonarios sin tiempo para lograr los objetivos propuestos, más la resistencia de la hinchada, que poco le creía en su sistema de juego. Tras varios años y un paso similar por Atlético Nacional, triunfa en Europa con Manchester City.

Se trata de Wilder Guisao, un volante que estuvo en las épocas de Juan Carlos Osorio en Nacional y con algunas capacidades que lo llevaron al fútbol brasileño. En su momento, Juan Manuel Lillo lo observó detenidamente pero el fichaje no sucedió. Actualmente, este futboolista es figura en el Envigado del profesor Alberto Suárez.

"Cuando estaba en Nacional, el profesor Juan Manuel Lillo me quería para Millonarios, pero Osorio tampoco quería que me fuera, estaba muy contento acá. El 'profe' Osorio me dijo, 'Juan Manuel Lillo lo quiere para Millonarios' y yo le dije, '¿usted me va a dejar ir?’, y el profe me dijo que no... Siempre me gustaba cuando jugaba Millonarios, siempre era ese estadio muy lleno y los alrededores, se veía muy bonito El Campín y siempre me llamaba mucho la atención Millonarios, pero mi sueño era Nacional", dijo Wilder Guisao en El Alargue de Caracol Radio.