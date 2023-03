Fernando Uribe es uno de los mejores delanteros que ha pasado por Millonarios en los últimos años. Es el goleador ‘embajador’ y muy querido por la hinchada, por esta razón hubo molestias cuando decidió irse para el Junior después de tener una excelente temporada a nivel individual con el cuadro capitalino.

Su estadía en Barranquilla no fue la mejor, tuvo que pasar momentos muy complicados, no pudo jugar debido a las lesiones y emocionalmente estuvo golpeado tras el fallecimiento de su madre. La presión de la hinchada ‘tiburona’ también hizo que el jugador no se pudiera adaptar a tal punto de pensar en retirarse del fútbol.

En rueda de prensa previo al clásico ante Independiente Santa Fe, el delantero de Millonarios se confesó, agradeció al cuadro ‘embajador’ y contó detalles de lo que tuvo que vivir a nivel personal en Barranquilla: “Estaba de vacaciones con mi familia, no estaba disfrutando ese momento, incluso consideré en dejar de jugar si no se daba mi regreso. Cuando me confirmaron que volvía a Millonarios, ahí comenzaron realmente mis vacaciones”.

Días atrás se había referido a su estadía en el azul capitalino y dejó palabras conmovedoras: “es orgullo, es saber que este es mi lugar, profesionalmente, en el mundo, es donde me siento bien, es donde he podido tener mis mejores momentos y quiero que todos esos números que han sido tan positivos se vean reflejados también en un título. Quiero hacer parte de la historia de Millonarios con un título y ojalá este sea el año que pueda conseguirlo”.

Fernando Uribe ya tiene tres goles en esta nueva etapa con el cuadro ‘embajador’, todos en los últimos tres partidos, uno ante Atlético Mineiro en Copa Libertadores y los otros dos frente a Águilas Doradas y Deportivo Pasto, respectivamente, por Liga Colombiana.