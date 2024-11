Read more on X

Para el partido contra Atlético Nacional, Millonarios necesitará nuevamente este Radamel Falcao García, totalmente inspirado y siendo la voz de la jerarquía. El Tigre llegará en buen momento al Superclásico, más allá de que no pudo marcar contra Santa Fe. El goleador cumple con un mes de noviembre excepcional en lo que a la continuidad se refiere, pues suma casi 400 minutos en la cancha en estos últimos compromisos, que le dan cuota de confianza al técnico Alberto Gamero.

Hubo nueva edición del clásico capitalino y Radamel Falcao García no podía faltar en El Campín. Más allá de que Santa Fe era el local, no faltaron los hinchas azules que corearon el nombre de El Tigre y gritaron el gol de Leonardo Castro y el pase de Álvaro Montero. Un ídolo en cada rincón azul, incluso, varios futboleros hinchas de otros equipos, le exaltan por su mítica carrera en Europa y Selección Colombia.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.