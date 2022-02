Los memes no perdonan a 'Caballo' Márquez tras la floja actuación ante Emelec

El blooper del delantero Ricardo 'Caballo' Márquez dio para todo y los hinchas de Millonarios, principalmmente, explotan tras su juego ante Emelec, un juego amistoso en Guayaquil en el que el club bogotano cayó 1-0 con gol de Dixon Arroyo. Un juego en el que los ecuatorianos se notaron superiores.

Todo hacía parte de una invitación a la denominada Explosión Azul, noche en la que Emelec presenta a sus nuevos refuerzos, en esta ocasión el invitado fue Millonarios, era una gran oportunidad para mostrar avances y mostrar jerarquía, pero todo fue al contrario. Un partido muy complicado para los dirigidos por Alberto Gamero.

Uno de los focos se centra en Ricardo Márquez, delantero que no encuentra el camino del gol. Tuvo una opción clara en el primer tiempo pero su maniobra no fue la indicada para rematar un balón perfilado a ser golazo. De inmediato las burlas y críticas de los propios hinchas de Millonarios no se hizo esperar.

