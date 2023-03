Millonarios ya se encuentra en Colombia luego de la eliminación de la Copa Libertadores en la Fase III donde enfrentó a Atlético Mineiro en Brasil. Tras la derrota 3-1, el equipo dirigido por Alberto Gamero volvió al país para preparar el compromiso de este domingo ante Águilas Doradas en juego válido por la fecha 9 de la Liga Colombiana que se disputará en el estadio El Campín.

Una de las situaciones que más afectó al cuadro 'embajador' para este partido fueron las bajas de último momento en el equipo titular. Si bien ya pudo recuperar a algunos jugadores que estaban en el departamento médico, dos jugadores del habitual 11 inicialistas estuvieron ausentes.

Andrés Llinás y Omar Bertel no jugaron el partido de vuelta ante el conjunto brasilero, algo que terminó afectando el funcionamiento del equipo en la zona posterior, pues la línea de cuatro implementada por el entrenador tuvo un grado culpabilidad en los tres goles.

El estratega confirmó que el central bogotano es la primera baja confirmada, pues no se ha recuperado del todo de su lesión y no ha podido entrenar con el equipo, por lo que no estará este domingo. Por otro lado, Bertel, quien tuvo una torcedura de tobillo un día antes del partido, se le realizarán exámenes para determinar el tiempo de incapacidad, pero estima que tendrá varias semanas fuera de las canchas.

Millonarios es séptimo con 10 unidades y +3 en la diferencia de gol, tiene dos partidos menos que jugará este mes ante el Deportivo Pasto y Deportes Tolima, el primero en condición de local y el segundo fuera de casa.