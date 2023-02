Tras no jugarse por los lamentables hechos contra Daniel Cataño, se debe acudir al reglamento y mirar qué sucede con el partido Deportes Tolima vs. Millonarios.

Según el reglamento, esto es lo que debe pasar en el Tolima vs. Millonarios

Tras no jugarse por los lamentables hechos contra Daniel Cataño, jugador al que un hincha lo agredió por la espalda, en un suceso que es viral en Colombia y ha causado miles de reacciones, y donde además se pide que se aleje a violencia del fútbol colombiano, se debe acudir al reglamento y mirar qué sucede con el partido Deportes Tolima vs. Millonarios.

El juego iba a disputarse en el Murillo Toro de Ibagué y era válido por la cuarta fecha de la Liga Colombiana I-2023, pero segundos antes del pitazo inicial, un hincha llamado Alejandro Montenegro, saltó a la cancha del estadio y le pegó por la espalda, lo que generó la reacción de Daniel Cataño, quien fue expulsado.

En lo que a Tolima se refiere, hinchas y directivos no están a gusto con que el partido no se haya jugado, e incluso comentan que la culpa es de Alberto Gamero y que Millonarios hizo un "boicot" para no disputar el compromiso. El caso, en este preciso momento, está a cargo del Comité Disciplinario de la Dimayor.

El código 59 del reglamento dice que el partido debería reanudarse al siguiente día en horarios de las 9:00 a.m. o las 12:00 p.m., siempre y cuando se considere que el evento fue suspendido por fuerza mayor. Eso sí, el tema se hace debatible al analizar el entorno del caso, como por ejemplo un retiro voluntario de la cancha sin autorización.

A su vez, se analiza la conducta de los espectadores o a la falta de garantías para la organización del partido, que es a lo que se acogió Millonarios para retirarse de la cancha.

El Comité Disciplinario es el que tiene el veredicto final sobre el partido como tal y las posibles sanciones. A esto se debe agregar el informe arbitral que presenta, en este caso, Wilmar Roldán.

El artículo 83 del reglamento dice lo siguiente: "Constituye infracción de los clubes sancionable con multa de 20 salarios mínimos legales vigentes al momento de la infracción y derrota por retirada o renuncia, las siguientes: 1. Si por motivo imputable a sus dirigentes o un factor del cual es responsable el club o el organizador del evento, el equipo no puede, no quiere, o se niega a jugar o continuar el partido".

La discusión va en la falta de garantías del partido, lo que acusa Millonarios. Si esto es comprobado, el equipo azul podría tener ventaja en el Comité, ante un Deportes Tolima, que según su presidente, tenían todas las garantías para jugar el partido en el Murillo Toro.