Sergio Goycochea es una de las leyendas del fútbol argentino, figura con la Selección Colombia, mundialista y finalista de Italia 1990. Su carrera estuvo llena de éxitos en todos los países por donde pasó, vistió los colores de River Plate, Olimpia, Internacional, Vélez, Newell’s, Stade Brestois, Millonarios, entre otros.

Uno de los pasos más recordados lo tuvo en nuestro país con el conjunto ‘embajador’ convirtiéndose en uno de los extranjeros más queridos por la hinchada. Su nexo con Colombia también se dio en los enfrentamientos que tuvo ante la ‘Tricolor’ en el que muchos lo recuerdan por el famoso 5-0.

En exclusiva con Bolavip, Goycochea se destapó y contó varias anécdotas en su paso por Bogotá, reveló qué sucedió en el famoso clásico con Nacional de Copa Libertadores en el 89, recordó a Gamero y al cuerpo técnico que hoy lo acompaña. También le envió un mensaje a Falcao y lo invitó a retirarse en Millonarios. Tocó temas de la Selección Argentina, la de Colombia y mucho más.

Millonarios

Para mí es un recuerdo maravilloso, ellos depositaron su confianza en mí en uno de los momentos más difíciles de mi carrera, sobre todo por los rumores que se habían generado en mi país con una posible lesión. Desde lo deportivo fue un escalón que me permitió regresar a la Selección Argentina, en el Mundial de 1990, estaré eternamente agradecido con Millonarios, recojo mucho afecto del hincha azul pese a estar un solo año. Soy el único jugador de un club colombiano que participó en una final del Mundo, siempre hay un amor eterno hacia el ‘embajador’.

Millonarios vs. Nacional en la Copa Libertadores de 1989

Eran los dos equipos que marcaban el rumbo en esa Copa Libertadores, Nacional tenía la base de la Selección Colombia y nosotros porque teníamos un gran plantel con Galeano, Gamero Cerveleón, Vanemerak, Iguarán. Por reglamento nos tocó con ellos, primero en la fase de grupos, nos ganaron 1-0 en Medellín con un gol de Higuita, luego les ganamos 2-0 en Medellín y clasificamos primero.

Ambos pasamos los octavos y nuevamente nos tuvimos que ver en cuartos de final. En Medellín perdimos 1-0 y en Bogotá hubo un partido raro, con muchos incidentes y una situación donde Higuita impactó los pies de Arnoldo, el arbitro chileno Silva se le cayó el silbato y terminó pitando tiro de esquina, no sé de qué llamada se acordó (risas), todo terminó muy caliente. Si hubiéramos pasado seguramente estábamos para ganar la Copa Libertadores. En el 89 estábamos enfilados al título, se suspendió el campeonato al final por la muerte de un árbitro y eso precipitó mi salida a Buenos Aires para sumarme a la Selección.

Mensaje a Falcao para retirarse en Millonarios

Si está medianamente convencido, no se puede privar de esa posibilidad, con el tiempo esas demostraciones de afecto borran cualquier campeonato, eso no se borra, lo otro es estadística, el afecto genuino de la gente no se borra fácil, es mejor que cualquier título, es algo invalorable.

Gamero y la Copa Libertadores

Ha sido un buen proceso, la Copa es difícil, estamos en esta fase y el margen de error es difícil, en El Campín no va a tener problema de dejar atrás a la Universidad Católica, la altura no juega a favor ni en contra de ninguno, está en condiciones de avanzar y ver la Copa de otra manera.

Selección Argentina vs. Selección Colombia – 5-0

Colombia tenía una generación de jugadores que no se ven todos los días, Brasil y Argentina sufren menos las renovaciones, no sé si sean mejores o peores que las demás. Con Colombia nos enfrentamos varias veces en Copa América y Eliminatorias, en mi estadística hay dos derrotas, una victoria y un empate.

El partido más recordado es el 5-0, jugaron un gran partido, fueron contundentes, tenían jugadores en gran nivel, no podíamos equivocarnos, Córdoba tapó una clara y ahí llegaron los goles de ellos. Tenían jugadores muy rápidos, incluso el ‘Pibe’ que parecía lento, era diferente, veía lo que nadie veía. Ese partido no me molesta, prefiero recibir cinco goles, pero cumplir el sueño de atajar en la Selección Argentina. Y sí, fue el partido más duro que me tocó vivir, pero al final terminamos yendo al Mundial por repechaje.

Maradona aplaudió a Colombia

Diego estaba dolido como hincha, no era de los que aplaudía, no estamos acostumbrados a eso, hubo mucho debate por eso, fue duro ver el Monumental lleno haciendo eso, cantando el ole, era un puñal en el corazón.

Premio The Best al ‘Dibu’

Fue un gran año para él, se suma la Finalissima, tuvo una gran participación con la Selección, cada arquero tuvo lo suyo, pero el Mundial mata Champions. Además, ahí votan jugadores y entrenadores.