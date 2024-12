A Falcao le dijeron que está a 4 puntos de su primera final en el fútbol colombiano y así reaccionó

Millonarios dio un gran paso, pero todavía no ha cumplido con el primer objetivo en la Liga Colombiana II-2024. Luego de empate contra Atlético Nacional en la cuarta fecha de cuadrangulares, el equipo ‘Embajador’ quedó a cuatro puntos de clasificar a la final. Radamel Falcao García no dudó en reaccionar cuando le dijeron esto.

Luego de la victoria 2-1 contra Nacional por la tercera fecha de los cuadrangulares, Millonarios saltó a la cancha del estadio Atanasio Girardot como líder del Grupo A y logró un resultado que lo hace depender de sí mismo para llegar a la final. ¡Falcao fue clave!

Atlético Nacional se puso arriba en el marcador con un gol de Álvaro Angulo y fue líder transitorio del Grupo A de los cuadrangulares por 75 minutos hasta que apareció la frialdad y categoría de un jugador como lo es Radamel Falcao. ‘El Tigre’, después de esperar casi 5 minutos a la confirmación por parte del VAR’, le iba a ganar el duelo a David Ospina.

Con un cobro ligeramente inclinado al palo izquierdo del arquero de Nacional, Falcao García marcó el 1-1 para que Millonarios rescatara un empate en la visita al estadio Atanasio Girardot. A la quinta fecha llegará como líder del Grupo A con diez unidades y si suma cuatro puntos más clasificará a la final de la Liga Colombiana II-2024.

A Falcao le dijeron que está a 4 puntos de su primera final en el FPC y así reaccionó

Falcao antes de su gol contra Nacional. (Foto: Vizzor Image)

Radamel Falcao atendió a los medios de comunicación en la zona mixta de prensa tras el empate contra Atlético Nacional y cuando el periodista José Luis Alarcón, de ESPN, le dijo que está a 4 puntos de jugar su primera final en el fútbol colombiano no dudó en reaccionar con unas contundentes palabras. “Estamos muy cerca. No hemos logrado nada realmente, estamos cerca y hemos conseguido un resultado positivo acá (Medellín), pero quedan dos partidos fundamentes. No nos podemos relajar en ningún momento, ahora vamos a El Campín a enfrentar a Santa Fe con nuestra gente y tenemos que seguir con la misma actitud, con la misma disposición de todos los jugadores de luchar y pelear hasta el final”, sostuvo ‘El Tigre’.

Los dos partidos que le faltan a Millonarios en los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024

Millonarios jugará en condición de local contra Independiente Santa Fe el jueves 5 de diciembre de 2024 a las 8:30 P.M. por la quinta fecha de los cuadrangulares de la Liga Colombiana II-2024 y cierra enfrentando como visitante a Deportivo Pasto el domingo 8 de diciembre a las 7:00 P.M. por la jornada 6.