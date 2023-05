Este martes, Millonarios emprende viaje a la ciudad de Cali para el partido de la tercera fecha de los cuadrangulares semifinales contra el América de Cali, juego en el que se puede empezar a definir cuál de los dos equipos llegará con más posibilidad de llegar a la gran final de la Liga Dimayor 2023-I.

El club embajador ya publicó la lista de convocados para este duelo transcendental del próximo miércoles y hay varias noticias. Primero, la buena noticia es el regreso de Juan Carlos Pereira, quien desde hace algunas semanas lo aquejaba una lesión en el pubis, pero ya está listo para hacer parte de la nómina.

Se esperaba al menos la presencia entre los convocados de Daniel Cataño (esguince de tobillo) y Jáder Valencia (esguince de rodilla), sin embargo el entrenador Alberto Gamero decidió que ninguno de los dos haga parte de los viajeros a Cali, pero con toda seguridad sí harán parte del equipo que juegue el próximo sábado, también contra el América.

No obstante, no todo son buenas noticias ya que el mismo Gamero aseguró que, a pesar de que va a viajar, David Mackalister Silva está en duda para el juego del miércoles. “Macka no está lesionado pero sí presenta cansancio, esperamos poderlo tener al tope para el partido ante América”, dijo el DT.

Así pues, la presencia del capitán de Millonarios estaría en duda para el duelo del miércoles y se sumaría a las ya bajas de Daniel Cataño y Óscar Cortes, los hombres titulares del ataque embajador.