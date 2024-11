La victoria de Millonarios ante Atlético Nacional por la jornada 3 del cuadrangular A de la Liga Colombiana II-2024, dejó varios momentos controversiales y que han dado mucho de qué hablar, esto debido a situaciones puntuales que se dieron, una de ellas fue la celebración del atacante del cuadro ‘verde’, Marino Hinestroza, en el momento que anotó el tanto de la igualdad.

La celebración de Marino desató los reclamos por parte de los futbolistas de Millonarios, lo que desencadenó en enfrentamientos entre los bancos y jugadores de ambos clubes, situación que no pasó a mayores y solamente Hinestroza recibió una tarjeta amarilla y el compromiso continuó, después de que se calmaron los ánimos.

Daniel Cataño salió a defender a Marino Hinestroza

La celebración de Marino Hinestroza en el gol del empate de Nacional, en donde hizo un gesto de comerse una gallina y después se limpió con el banderín, ha sido visto por alguna parte de la prensa y por los hinchas de Millonarios como un acto provocador y por el que el jugador del ‘verdolaga’ debió ser expulsado, aunque muchos han salido a defenderlo.

Uno de los que salió en defensa de Marino fue precisamente un jugador de Millos, se trata del mediocampista Daniel Cataño, el cual en una entrevista con ‘Deportes RCN’, aseguró que son cosas del fútbol y que cada quien puede festejar sus goles como quiera, ya que todos están grandes y no hay que prestarle atención a eso.

Marino Hinestroza de Atletico Nacional celebra ante Millonarios en la Liga BetPlay DIMAYOR II 2024. Foto: VizzorImage / Leonardo Castañeda.

“Son cosas del fútbol. Cada quien tiene sus formas, cada quien celebra sus goles como le da la gana. Yo no le paro bolas a eso, ya nosotros estamos grandes para eso, hermano. Necesitamos, es jugar”, expresó Cataño sobre la celebración de Marino, que también aseguró que cada uno tiene su manera de disfrutar sus goles.

Efraín Juárez defendió a Marino Hinestroza por su festejo

Sobre lo ocurrido, el entrenador de Atlético Nacional, Efraín Juárez, habló en rueda de prensa y salió a respaldar a su futbolista Marino Hinestroza, asegurando que en el momento de un gol se viven muchas emociones y los futbolistas están con las pulsaciones altas y es un desahogo por el trabajo que se hace para poder anotar.

“Hay que entender que todas esas emociones son tan grandes, de acuerdo al esfuerzo que hacemos para conseguirlas. Si no festejas un gol, si no te emocionas en un gol, si no lo gritas, si no lo vives, entonces tendríamos que estar en otro negocio. Es un esfuerzo grandísimo que hacemos para llegar al gol, que es lo más importante y lo más hermoso que puede existir”, dijo Juárez.

