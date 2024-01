Alberto Gamero contó la verdadera razón por la que no viajó Guerra

Millonarios consiguió un empate ante Atlético Bucaramanga en condición de visitante en un partido pálido y con pocas emociones. Sin embargo, es un punto que suma al buen inicio del equipo en la Liga Colombiana 2024-I, esto sumado a la gran cantidad de bajas que tenía el club por lesión, convocatoria a Selección y decisión técnica, Juan Pablo Vargas, Juan Carlos Pereira, Mackalister Silva, Daniel Cataño, Daniel Ruiz, Santiago Giordana y Edgar Guerra.

Este último había dejado dudas tras una información dada por el periodista Diego Rueda, quien había afirmado lo siguiente: “Millonarios le ha ofrecido a Edgar Guerra renovar su contrato hace más de seis meses y el jugador no ha aceptado. El delantero quiere irse del país y no continuar en el club. Por algunas actitudes en las últimas prácticas no será tenido en cuenta en los próximos partidos. El jugador quiere irse libre en junio, cuando cumple su contrato”.

Esto había causado muchas dudas en la hinchada de Millonarios, hasta molestias entre los mismos, pues los revivió al pasado con otro jugador que terminó yéndose a Atlético Nacional, Andrés Felipe Román. Lo único oficial al respecto, fueron las declaraciones de Alberto Gamero en rueda de prensa tras el compromiso ante el ‘leopardo’.

Alberto Gamero no desmintió lo que dijo Diego Rueda cuando se le preguntó por la situación de Edgar Guerra, el entrenador fue claro y sin dar muchos detalles, dijo: “lo único que puedo decir de Guerra es que no ha arreglado su parte contractual con el club. Esa es la razón por la que no viaja”.

Al parecer están esperando que el jugador decida si quiere renovar y seguir en el club o si prefiere irse como jugado libre a mitad de año, esto llevaría que tenga menos oportunidades de jugar en lo que será un semestre de muchos partidos en donde tendrán Copa Libertadores.

Próximo partido de Millonarios

Millonarios se alista para enfrentar este miércoles a Alianza F.C. de Valledupar en el estadio El Campín, partido que se disputará en un horario complicado para los hinchas, 6:10 p.m. El conjunto ‘embajador’ ya se ubica en la cuarta casilla con cuatro unidades y una diferencia de gol de +5.