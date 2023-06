Millonarios consiguió una gigantesca victoria ante el América de Cali en condición de visitante, resultado que lo acerca mucho a la posibilidad de llegar a la final de la Liga Colombiana, por lo que los hinchas del cuadro bogotano están dichosos, pero el entrenador Alberto Gamero mostró mucha mesura.

Tras terminar el compromiso, el técnico samario habló en rueda de prensa de la importante victoria, allí no ocultó su felicidad por el marcador, pero no quiso sacar las banderas del triunfalismo y se mostró mesurado, asegurando que aún no está definido el grupo porque tiene rivales difíciles.

“Esto no está cerrado, estamos en un grupo bravo. Independiente Medellín tiene posibilidades. No nos sentimos clasificados ni pensamos en que viene algo fácil. El sábado tenemos un partido bravo. Es un equipo grande que irá a Bogotá a pelear. Queda tratar de recuperar. No hay tiempo para festejar esta victoria tan importante… Nos llevamos 3 puntos importantes ante un gran equipo, pero esto todavía no está definido”, dijo Gamero.

Cabe recordar que Millonarios recibirá en el estadio Nemesio Camacho el Campín de Bogotá al América de Cali en la cuarta fecha del grupo B, juego que en el caso de conseguir una victoria, podría clasificarse a la final en el caso de que el Boyacá Chicó pierda ante el DIM.

Aquí la rueda de prensa de Alberto Gamero: