Los amistosos de América, Junior y Millonarios que se verán por Disney: Fechas y horarios

19 de enero Millonarios vs. América 5:00 p.m.

Deportivo Cali vs. Emelec 8:00 p.m.

18 de enero Once Caldas vs. Universitario 3:00 p.m.

16 de enero Millonarios vs. Melgar 7:00 p.m.

14 de enero Junior vs. Universitario 6:30 p.m.

12 de enero América de Cali vs. Melgar 5:00 p.m.

En lo que tiene que ver con Millonarios, hubo cambió de técnico y sorpresas en la hinchada azul. Alberto Gamero volvió a presentar la carta de renuncia y esta vez sí fue aceptada por los directivos, que rápidamente se movieron y convencieron a David González, actual subcampeón del FPC, que no lo pensó dos veces y aceptó la propuesta de Gustavo Serpa.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.